【ゼノンコミックス 新刊】 5月7日 発売

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コアミックスは本日5月7日に、ゼノンコミックスの新刊2作と、電子書籍タイトル2作品を発売する。

発売されるのは、新刊「とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる」第1巻、「落ちこぼれ転移者、全てを奪うハッキングスキルで最強に成り上がる～最強ステータスも最強スキルも、触れただけで俺のものです～」第3巻。電子書籍タイトル「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」第2巻、「異世界仕立て屋ソフィア 貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします」第6巻。

ゼノンコミックス新刊

「とあるリーマン、もふもふタヌキと不思議な田舎暮らしをはじめる」第1巻

価格：770円

漫画／桑佳あさ氏 原作／邑上主水氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

人生に疲れてしまった山河ユウジは、電車で寝過ごし見知らぬ田舎・神伏町へたどり着く。けどこの町、なんか変！？かみふせちょう人語を話すタヌキちゃんや二足歩行する筋肉ムキムキの牛さん！モンスターが住まう田舎で、限界サラリーマンの自由気ままなスローライフがスタート！

「落ちこぼれ転移者、全てを奪うハッキングスキルで最強に成り上がる～最強ステータスも最強スキルも、触れただけで俺のものです～」第3巻

価格：770円

漫画／ヨネモンタケアキ氏 原作／邑上主水氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

ギルドの受付嬢・ミリネアが金を稼ぐ理由、それは難病を患う獣人の少女のためだった。事情を知ったイリヤがスキル「解析」で病名を特定したところ、特効薬の素材に大蛇アンピプテラの魔晶石が必要だと判明する。幼い命を救うため、魔物が巣食うダンジョンへ挑むイリヤとミリネアを、モンスターたちの理不尽なスキルが待ち受ける！

電子書籍タイトル

「最強公爵令嬢の辺境おしかけ婚 フラウリーナ・ローゼンハイムは運命の追放魔導師に嫁ぎたい」第2巻

価格：737円

漫画／めいじ氏 原作／束原ミヤコ氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

村の水不足を調査中、巨大な魔物に襲われたフラウリーナ。自らの体を削りながら伝説の武器「精霊竜の剣」 セレスティナ・グラディウスで応戦する。しかし、その剣の効果と引き換えに、魔力耐性のない彼女の身体は徐々に蝕まれていくことに。絶体絶命の窮地に駆けつけたレイノルドは、傷だらけで衰弱したフラウリーナと村を助けることができるのか！？

「異世界仕立て屋ソフィア 貧乏令嬢、現代知識で服を作ってみんなの暮らしを豊かにします」第6巻

価格：737円

著・今仲華月氏

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

晴れて恋人同士となったソフィアとベネディクト。ある時、ソフィアはベネディクトに同行して彼の両親に会いに行く。しかし、心を病んでいたベネディクトの母は、魔法で自分の中から息子の記憶を消していた。ソフィアは、服の魔法でその過酷な運命に立ち向かう！