楽天モバイルは4月30日、楽天回線の「スーパーホーダイ」「組み合わせプラン」について、10月31日に提供を終了すると発表した。また、「メンバーズステーション」で該当プランのプラン変更（移行）受付を10月以降順次終了する。

楽天回線の「スーパーホーダイ」「組み合わせプラン」提供終了

10月31日の「スーパーホーダイ（楽天回線）」「組み合わせプラン（楽天回線）」提供終了に伴い、プランの自動移行が実施される。

11月1日以降、「スーパーホーダイ（楽天回線）」または「組み合わせプラン（楽天回線）」の通話SIMは「Rakuten最強プラン」に、「組み合わせプラン（楽天回線）」のデータSIM（SMSあり/SMSなし）は「Rakuten最強プラン（データタイプ）」に順次自動移行される。なお、「Rakuten最強プラン（データタイプ）」はSMSを利用できない。

「Rakuten最強プラン（データタイプ）」への自動移行には、本人名義の有効な楽天カードを支払い方法に設定する必要がある。設定されていない場合は、自動移行されず、11月1日以降は回線が順次利用できなくなる。

該当プランの移行受付終了

10月15日、契約者専用ページ「メンバーズステーション」で「スーパーホーダイ（ドコモ回線）」「組み合わせプラン（ドコモ回線・au回線）」から「スーパーホーダイ（楽天回線）」「組み合わせプラン（楽天回線）」へのプラン変更（移行）受付を終了する。

10月28日には、「メンバーズステーション」で「スーパーホーダイ（ドコモ回線）」「組み合わせプラン（ドコモ回線・au回線）」「コミコミプラン（ドコモ回線）」から「Rakuten最強プラン」へのプラン変更（移行）受付が終了となる。

なお、楽天モバイルへ申し込む際、MNPを利用すると引き続き「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更（移行）ができる。