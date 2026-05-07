BLACKPINK、K-POP女性アーティスト初の快挙！韓国で記念切手発行へ　歴代アルバムジャケットもデザインに

さすが“ワールドクラス”だ。

BLACKPINKが、デビュー10周年を迎え、K-POP女性アーティストとして初めて韓国の記念切手モデルに選ばれる。

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国家的な人物にのみ許されてきた記念切手の発行を通じて、BLACKPINKの圧倒的な存在感を改めて証明した。

5月7日、所属事務所のYGエンターテインメントによると、BLACKPINKのデビュー10周年を記念した切手が、韓国科学技術情報通信部・郵政事業本部とのコラボレーションにより、6月16日に発行される。

郵政事業本部の記念切手は、通常、国家的に記念すべき出来事や歴史的人物を称えるために制作される。特に存命人物をモデルにするケースは、大統領などを除けば極めて異例とされており、BLACKPINKはK-POP女性アーティストとして初めてこの栄誉を手にすることになった。

（画像提供＝YGエンターテインメント）記念切手イメージ

今回の記念切手は全10種類で構成されている。過去10年間にBLACKPINKが歩んできた音楽の軌跡を感じられるよう、歴代アルバムジャケットのイメージがデザインに採用された。

さらに、同時発売される記念切手パックには、メンバーたちの肖像や華やかなステージ写真も収録されており、ファンにとって特別な“コレクションアイテム”になるとみられている。

6月16日から韓国全国の主要郵便局およびインターネット郵便局で正式販売がスタートする。これに先立ち、5月12日19時から15日24時まで、インターネット郵便局を通じたオンライン先行販売も実施される予定だ。

また、世界中のファン“BLINK”に向けて、YG SELECT（英語・日本語・中国語モール）や郵便局の英語版サイトでも購入できるようになる。

YGエンターテインメントは、「BLACKPINKが歩んできた時間と音楽の瞬間を、新たな形で感じてもらえるはず」とし、「切手という媒体を通じて、世界中のBLINKに長く大切にしてもらえる特別な贈り物になればうれしい」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）