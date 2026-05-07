2児の母・相武紗季、子どもが俳優になりたいと言ったら「全力で止めると思う（笑）」
俳優の相武紗季（40）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）の俳優部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇した。子どもたちの将来について思うことを明かした。
【全身ショット】かっこかわいい…ベージュのゆるっとジャケットで登場した相武紗季
8歳長男と5歳長女の子育て中。胸を張ってこの場に立てるのかずっと不安だったといい、子どもたちに「私でいいのかな？」と聞いたそう。すると長男から「こんなにたくさん怒るママでもベストマザーになれるのか、確認した方がいいんじゃないか」と言われたと明かして会場を笑わせた。
子どもが自身と同じ俳優になりたいと言ったらどうするのかという質問には「全力でやめた方がいいんじゃないって止めると思います（笑）」と笑みを浮かべる。「時代も変わっていますから、その時には私からできるアドバイスもほとんどないでしょうし。ただ、私も16歳でこの道に進むって決めた時に、両親も反対はしたんですけど、でも否定はしなかったんです。（子どもが）間違ったところに進んでいる時は、自分の価値観で『ダメだよ。それは良くないよ』と言ってしまうこともあると思うんですけど、子どもたちに望むことは、自分の足でちゃんと立って、自分の進みたい道を見つけてくれる将来が一番理想かなと思います」と母としての正直な思いを明かした。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、タレント部門を南明奈（36）、音楽部門をアーティストの加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。
【全身ショット】かっこかわいい…ベージュのゆるっとジャケットで登場した相武紗季
8歳長男と5歳長女の子育て中。胸を張ってこの場に立てるのかずっと不安だったといい、子どもたちに「私でいいのかな？」と聞いたそう。すると長男から「こんなにたくさん怒るママでもベストマザーになれるのか、確認した方がいいんじゃないか」と言われたと明かして会場を笑わせた。
育児をしながら各分野で活躍する女性を表彰する『ベストマザー賞』は、一般のママ・パパたちが思う「共感」や「好感」の著名人ママに投票し、その1年間の集計で選出される。毎年、母の日を前に開催されている。
そのほか、タレント部門を南明奈（36）、音楽部門をアーティストの加藤ミリヤ（37）、スポーツ部門を元サッカー日本女子代表の鮫島彩（38）、芸術部門を映画監督の安藤桃子（44）が受賞した。