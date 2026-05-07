日本テレビの元アナウンサー・上田まりえさんが始球式に登場

日本テレビの元アナウンサーで、タレントの上田まりえさんが4日に京セラドームで行われたオリックスーロッテ戦で始球式を務めた。野球好きの上田さんが自身のインスタグラムでも報告すると「キラキラしていた」「綺麗」とファンも反応した。

オリックスが「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」と銘打った企画で、鳥取県出身の上田さんが登場。「食パラダイス鳥取県」などと書かれた、故郷をアピールするウェアを着用してマウンドにあがった。

サウスポーの上田さんが投じた1球は、大きな山なりとなってワンバウンドで捕手のミットに収まった。大役を終えると自身のSNSを更新。「結果は、ワンバウンド。だけど、楽しかった！ マウンドからの景色の素晴らしさに感動し、改めてプロの選手の凄さを実感しました。鳥取で生まれ育って、野球を好きになって、よかった！ 幸せな時間をありがとうございました」と感動を綴っていた。

嬉しさが伝わる内容にファンも共感。「ガチ勢がマウンドに立つのを見るのは嬉しい」「念願叶って本当によかった！」「投球後の悔しがり方がアスリートそのもの（笑）」「まりえさんの始球式はキラキラしていた」「素敵です」といったコメントが寄せられた。

そのほかにも「サウスポーだったんや」「今までで1番の大山なり始球式」といったコメントもあがっていた。（Full-Count編集部）