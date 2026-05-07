憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」授賞式が7日に都内で行われ、日本マザーズ協会特別顧問で参議院議員の蓮舫氏（58）が、受賞者に祝辞を述べた。

今年は女優の相武紗季（40）、タレントの南明奈（36）、シンガー・ソングライターの加藤ミリヤ（37）、元サッカー女子日本代表・なでしこジャパンの鮫島彩さん（38）、映画監督の安藤桃子さん（44）が受賞した。

蓮舫は「今年も素晴らしい方々が受賞された」と祝福し「私は第3回のベストマザー賞を受賞させていただいたんですが、時も随分たちまして、私の双子はもう29歳になりました」と、自身の子女にも言及。

そして「娘が入籍をしまして、まもなく結婚式と披露宴が行われるんですが、まさか新婦のママにさせていただけるとは思っていませんでした。いろんなことがあるんだなと思います」と笑顔で語り、育児に奮闘する女性に向け「本当に子育てはあっという間に終わります。つないでくれてた手や抱っことせがんでいだ両手がいつの間にか離れて、背中しか見えなくなっていく。そして独り立ちしていく。でも大きくなったらまた返ってくる。いろんな可能性が広がる。私は自分自身の子育てからそのことを学ばせていただきました」と伝えた。