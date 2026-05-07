【3日間限定】KFC「母の日バーレル」発売　オリジナルチキン7本入り、560円お得に

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は、5月8日から5月10日までの3日間限定で、「母の日バーレル」（税込2,230円）を全国の店舗で販売する。

「母の日バーレル」は、KFCの看板商品「オリジナルチキン」7ピースと、「ナゲット」5ピースを詰め合わせた大容量パック。単品価格を合算した場合と比べて、560円お得に購入できる。

ケンタッキーフライドチキン(KFC)

■オリジナルチキン7本入りの特別セット

「オリジナルチキン」は、若鶏を使用したKFCの定番フライドチキン。一般的なフライヤー調理とは異なり、圧力釜を使って最高温度185℃で約15分かけてじっくり揚げる独自製法が特徴だ。

創業者のカーネル・サンダース氏が1940年に完成させたレシピをもとに、現在も変わらぬ調理法で提供している。単品価格は1ピース税込330円。

一方、「ナゲット」は1984年の発売以来、幅広い世代から親しまれている人気サイドメニュー。やわらかい鶏むね肉を使用し、「オリジナルチキン」と同じく、11種類のハーブ＆スパイスで味付けしている。通常価格は5ピース税込480円。

■サイドメニューをお得に追加可能

「母の日バーレル」を購入すると、対象サイドメニュー2個セットを、通常合計価格より190円引きとなる“各税込390円”で追加購入できる。

対象メニューは以下の5種類。

・「ポテト（S）」2個

・「ビスケット」2個

・「カーネルクリスピー」2ピース

・「チョコパイ」2個

・「コールスロー（S）」2個

【画像はこちら】ビスケット、チョコパイ、コールスローなど

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、「母の日の食卓に、家族みんなが笑顔になれるKFCのおいしさを。今年の母の日は、『母の日バーレル』とともに、感謝の気持ちを伝える特別なひとときを過ごしてほしい」としている。