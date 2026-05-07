J SPORTSは、5月8日に開幕する第109回ジロ・デ・イタリアの全21ステージを、J:COM及び全国のケーブルテレビ局、スカパー！にて生中継する。PC、スマホ、タブレットで見られる 「J SPORTSオンデマンド」では、日本語実況・解説に加え、現地実況・解説(英語)にてスタートからフィニッシュまで全ステージをLIVE配信。さらに、第1ステージの模様は無料放送/無料配信する。

世界三大自転車レース「グランツール」の1つとしてフランスのツール・ド・フランス、スペインのブエルタ・ア・エスパーニャと並び称せられ、最初に開幕するのがジロ・デ・イタリア。

109回目の今年は東欧ブルガリアで開幕。黒海沿岸から首都ソフィアまで3ステージを戦う。イタリア上陸後はスプリントと山岳が交錯、ブロックハウスやコルノ・アッレ・スカーレで総合争いの本格化が見込まれる。

第2週はトスカーナでの40km超の個人タイムトライアル、アオスタ渓谷の難関山岳を経てミラノでのスプリントフィニッシュ。最終週はローマ行きの前に2つの厳しい山岳ステージがあり、ドロミテ山塊のクイーンステージとなる第19ステージで今大会の最高峰(チマ・コッピ)であるジャウ峠(標高2,233m)を越え、翌日最後の山岳決戦で決着、ローマでフィナーレを迎える。

21ステージの総距離は3,466km、累積標高は48,700m。今大会も18のワールドチーム、5つのプロチームの計23チームが出場する。

出場予定選手で注目は、ツール・ド・フランス総合優勝2回、ブエルタ・ア・エスパーニャ総合優勝1回のヨナス・ヴィンゲゴーハンセン選手(チーム ヴィスマ・リースアバイク)。初出場の今大会で総合優勝を果たすと史上8人目の全グランツール制覇の歴史的偉業の達成となる。

ジロ・デ・イタリア放送・配信スケジュール