子どもの「発疹」の“見逃し”は危険？ 重大な感染症が原因の場合とは【医師監修】

子どもは免疫系が発達途上にあることから、成人とは異なる発疹が現れることがあります。突発性発疹や手足口病、溶連菌感染症など、小児期に多い感染症ではそれぞれ特徴的な発疹パターンが見られます。また、アトピー性皮膚炎のように慢性的に繰り返す発疹も少なくありません。小児の発疹を正しく見極めるためのポイントを解説します。

監修医師：

高藤 円香（医師）

防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科

子どもに現れやすい発疹の特徴

子どもは免疫系が発達途上にあり、成人とは異なる発疹を呈することがあります。小児特有の疾患を理解することで、適切な対応が可能となります。

小児期に多い感染症と発疹

子どもがかかりやすい感染症には、麻疹、風疹、水痘、突発性発疹などがあり、それぞれ特徴的な発疹パターンを示します。突発性発疹は、生後6ヶ月から2歳頃までに多く見られ、高熱が3～4日続いた後、解熱とともに全身に淡い紅斑が出現します。

手足口病は、エンテロウイルス属の感染により、手のひら、足の裏、口の中に水疱性の発疹が現れる疾患です。夏季に流行しやすく、保育園や幼稚園などで集団発生することがあります。

溶連菌感染症では、発熱とともに全身に細かい発疹が現れ、舌がイチゴのように赤く腫れます。適切な抗生物質治療を行わないと、リウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症を引き起こす可能性があるため、早期診断が重要です。

アトピー性皮膚炎と小児の発疹

アトピー性皮膚炎は、乳幼児期から発症することが多く、慢性的にかゆみを伴う湿疹が繰り返し現れます。乳児期には顔面や頭部に湿潤性の湿疹が主体となり、幼児期以降は肘窩や膝窩などの屈側部位に乾燥性の湿疹が出現しやすくなります。

皮膚のバリア機能が低下しているため、外部刺激に敏感であり、汗や衣服の摩擦、環境アレルゲンなどが悪化因子となります。かゆみにより掻破を繰り返すことで、皮膚の炎症が慢性化し、症状が悪化する悪循環に陥ることがあるのです。

治療の基本は、保湿によるスキンケアと、炎症が強い部位へのステロイド外用薬の適切な使用です。環境整備やアレルゲンの除去も重要であり、ダニやハウスダスト対策が推奨されます。成長とともに症状が軽快する場合も多く、適切な管理により生活の質を保つことが可能でしょう。

まとめ

発疹は身体からの重要なメッセージであり、原因を正しく理解し適切に対処することが大切です。アレルギーや感染症、ストレス、慢性疾患など、発疹を引き起こす要因は多岐にわたります。かゆみの有無や赤みの特徴、発疹の分布や経過を観察することで、ある程度の見当をつけることができるでしょう。しかし、自己判断だけで済ませず、症状が持続する場合や全身症状を伴う場合には、速やかに医療機関を受診することが重要です。特に子どもの発疹では、重大な感染症のサインである可能性もあるため、早めの受診を心がけましょう。

参考文献

厚生労働省 - 感染症情報

日本皮膚科学会 - 皮膚科Q&A

国立感染症研究所 - 感染症発生動向調査

日本小児皮膚科学会