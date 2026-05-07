「ＤｅＮＡ０−１０広島」（６日、横浜スタジアム）

広島・栗林良吏投手に笑顔の花が咲いた。今季ＤｅＮＡ戦初勝利。その白星が何よりうれしかった。「まずは、自分の球で勝負したいなと思っていた。（良かったのは）四球がゼロだったところ」と表情を崩す。７回３安打６奪三振、無四球無失点。緩急を自在に操り、歓喜の道を切り開いた。

本塁打が出やすいとされる横浜スタジアム。風も意識した上で、臆せず腕を振った。三回まで完全投球。中盤に単打を浴びたが、後続を打ち取った。直球を軸にカットボールやフォークを丁寧に投げ込み、１２０キロ台のカーブで的を絞らせない投球も光った。

ギアを上げたのは１０−０の七回１死で、宮崎に左翼フェンス直撃の二塁打を打たれた直後だ。「１点、ＯＫじゃなくて。自分の中では、走者をかえさないと思って投げていた。少し走者も意識しながら投げました」。得点が入れば、一気に押せ押せムードになる強力打線。勝負どころと判断し、その芽を確実に摘む必要があった。山本を二飛。京田を遊飛に仕留め、流れを渡さなかった。

登板前には、まな娘から電話で「頑張ってね」と背中を押された。３勝目を挙げて防御率は０・９６まで上昇。それでも「全然気にしてない」と言い切った。

「自分が投げた試合で、チームが勝てるようにっていうのが僕の今年の目標なので」

自分自身の数字よりも、チームに歓喜を−。背番号２０は腕を振り続ける。