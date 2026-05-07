ポップコーンバケットを擦らずにピカピカにする方法（画像提供：らふさん　@rafu_kurashi ）

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　東京ディズニーシー・ランドで活躍する「ポップコーンバケット」を簡単に洗う方法がインスタグラムに投稿され、動画再生59万回以上の反響があった（1日午後5時時点）。

【写真一覧】「こんなに綺麗に洗えるの便利」“振るだけ”でピカピカ！ディズニーの“ポップコーンバケット”の洗い方

　掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん(@rafu_kurashi）が「見た目はかわいいのに、洗うのが地味に面倒なポップコーンバケット。溝が多いし　手も入りにくいし　毎回ゴシゴシするの正直しんどいよね　そこで試してみて欲しいのがこの方法」と、“振るだけ”でキレイになるという方法を紹介している。

【振るだけで洗う方法】
材料…水、食器用洗剤、細かく切ったキッチンペーパー
この3つを、ポップコーンバケットに入れてシャカシャカ振るだけ。

　らふさんは「ぶくぶく泡が細かい溝まで入り込んで、擦らなくても油汚れがスッキリ」とコメントし、こする動作が不要で、手間もストレスもぐっと減るという。

　この洗い方に、コメント欄には「こんなに綺麗に洗えるの便利ですね」「わーーー凄いですね　やってみます」「こんな洗い方があったんですね」「キッチンペーパー入れるの驚き　泡泡キレイになりそう」「こんな簡単に洗えるんですね」などと反響が集まっている。