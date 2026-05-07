“振るだけ”でピカピカ、ディズニーの“ポップコーンバケット”「洗うのしんどい」を卒業 簡単に洗う方法が便利
東京ディズニーシー・ランドで活躍する「ポップコーンバケット」を簡単に洗う方法がインスタグラムに投稿され、動画再生59万回以上の反響があった（1日午後5時時点）。
【写真一覧】「こんなに綺麗に洗えるの便利」“振るだけ”でピカピカ！ディズニーの“ポップコーンバケット”の洗い方
掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん(@rafu_kurashi）が「見た目はかわいいのに、洗うのが地味に面倒なポップコーンバケット。溝が多いし 手も入りにくいし 毎回ゴシゴシするの正直しんどいよね そこで試してみて欲しいのがこの方法」と、“振るだけ”でキレイになるという方法を紹介している。
【振るだけで洗う方法】
材料…水、食器用洗剤、細かく切ったキッチンペーパー
この3つを、ポップコーンバケットに入れてシャカシャカ振るだけ。
らふさんは「ぶくぶく泡が細かい溝まで入り込んで、擦らなくても油汚れがスッキリ」とコメントし、こする動作が不要で、手間もストレスもぐっと減るという。
この洗い方に、コメント欄には「こんなに綺麗に洗えるの便利ですね」「わーーー凄いですね やってみます」「こんな洗い方があったんですね」「キッチンペーパー入れるの驚き 泡泡キレイになりそう」「こんな簡単に洗えるんですね」などと反響が集まっている。
【写真一覧】「こんなに綺麗に洗えるの便利」“振るだけ”でピカピカ！ディズニーの“ポップコーンバケット”の洗い方
掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん(@rafu_kurashi）が「見た目はかわいいのに、洗うのが地味に面倒なポップコーンバケット。溝が多いし 手も入りにくいし 毎回ゴシゴシするの正直しんどいよね そこで試してみて欲しいのがこの方法」と、“振るだけ”でキレイになるという方法を紹介している。
材料…水、食器用洗剤、細かく切ったキッチンペーパー
この3つを、ポップコーンバケットに入れてシャカシャカ振るだけ。
らふさんは「ぶくぶく泡が細かい溝まで入り込んで、擦らなくても油汚れがスッキリ」とコメントし、こする動作が不要で、手間もストレスもぐっと減るという。
この洗い方に、コメント欄には「こんなに綺麗に洗えるの便利ですね」「わーーー凄いですね やってみます」「こんな洗い方があったんですね」「キッチンペーパー入れるの驚き 泡泡キレイになりそう」「こんな簡単に洗えるんですね」などと反響が集まっている。