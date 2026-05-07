「63球中ストライクは…」不安の残るリハビリ登板 今井達也に続く試練「ローテに戻して立て直すしかない」
今井の完全復活への道のりは予想以上に険しそうだ(C)Getty Images
右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）入りしているアストロズの今井達也が、現地時間5月5日、マイナーで2度目のリハビリ登板に臨んだ。メジャー復帰へ向けての貴重なアピールの機会だったが、3イニングで5つの四球を出すなど、またも課題が残る結果となってしまった。メジャー公式サイト『MLB.com』が日本人右腕のピッチングをレポートしている。
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この日、球団傘下3Aシュガーランドの一員としてアルバカーキ戦に先発した今井の投球について同メディアは、「制球に苦しんだ」と評しており、「3イニングを投げて与四球5（うち3回だけで4四球）、被安打1、失点1、奪三振3という内容だった」と伝えた。
さらに、パフォーマンスを振り返っており、「右腕の疲労で負傷者リスト入りしているイマイはこの日、63球中ストライクはわずか27球。最速は96.6マイル（約155.5キロ）を記録した」などと説明。
また、今井本人による、試合を終えた後でのコメントも紹介しており、「最初の2イニングはすごく良かったと思うが、3回は初球からボールになるケースが多すぎたと思う」と悔しさを滲ませる言葉が発せられている。
今井はIL入り後、最初のリハビリ登板となった4月28日の2Aのゲームでも、3回途中までで被安打6、5失点、3四球と不安定な投球となっていた。心配されたフィジカルのコンディションについては、ジョー・エスパーダ監督が「問題無し」と語っていたものの、中6日で臨んだ2度目の実戦マウンドでも、満足な結果を残せなかった。
同メディアは、この2度目のリハビリ登板での内容を受け、「アストロズとしてはより多くのストライクを求めていたが、現状ではメジャーへ復帰させてローテーションに戻し、その中で立て直しを図るしかない状況と見られる」として、今後の対応を見通している。
メジャーデビュー以降、公式戦マウンドでも不調が続き、IL入りも経験するなど苦難の日々が続いている今井。ルーキーシーズン序盤より、大きな試練に直面している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]