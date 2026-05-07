「63球中ストライクは…」不安の残るリハビリ登板　今井達也に続く試練「ローテに戻して立て直すしかない」

今井の完全復活への道のりは予想以上に険しそうだ(C)Getty Images

右腕の疲労のため負傷者リスト（IL）入りしているアストロズの今井達也が、現地時間5月5日、マイナーで2度目のリハビリ登板に臨んだ。メジャー復帰へ向けての貴重なアピールの機会だったが、3イニングで5つの四球を出すなど、またも課題が残る結果となってしまった。メジャー公式サイト『MLB.com』が日本人右腕のピッチングをレポートしている。

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この日、球団傘下3Aシュガーランドの一員としてアルバカーキ戦に先発した今井の投球について同メディアは、「制球に苦しんだ」と評しており、「3イニングを投げて与四球5（うち3回だけで4四球）、被安打1、失点1、奪三振3という内容だった」と伝えた。

さらに、パフォーマンスを振り返っており、「右腕の疲労で負傷者リスト入りしているイマイはこの日、63球中ストライクはわずか27球。最速は96.6マイル（約155.5キロ）を記録した」などと説明。

また、今井本人による、試合を終えた後でのコメントも紹介しており、「最初の2イニングはすごく良かったと思うが、3回は初球からボールになるケースが多すぎたと思う」と悔しさを滲ませる言葉が発せられている。