「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・プロアマ戦」（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

国内女子ゴルフツアーのメジャー第１戦、ワールド・サロンパス・カップ（７日開幕）のプロアマ戦が６日、会場となる茨城県つくばみらい市の茨城ＧＣ西Ｃで行われた。メジャー未勝利の小祝さくら（２８）＝ニトリ＝は、元世界ランク１位の宮里藍さん（４０）とラウンド。初戴冠に向け、多くの刺激を得た。

小祝は「普段の試合より緊張した」と声を弾ませた。「初めて」というレジェンド・宮里藍さんとのラウンド。実は「藍さんがいなかったら、ゴルフをやっていなかったかも」という縁を感じている。「親が藍さんの大ファンで、その影響でゴルフを始めることになったので」と明かし、「初めて見に行ったのも藍さん」と、小学校時代、北海道でのトーナメントを観戦したこともはっきりと覚えている。

自身はここへ来て「調子がよくなってきた感じがある」という。加えて宮里さんとのラウンドで「藍さんが現役時代にこのコースをどう攻めていたか、とか、いろいろ話してもらえた」と“秘策”も授かった。

さらに本戦前に緊張を感じられたことで「いい練習になった」とも。「インコースの難易度が高いので、いい所に置いて、バーディーを狙っていけたら」。レジェンドとのラウンドを弾みに、まずはインからスタートする第１ラウンドから波に乗っていく。