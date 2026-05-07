阪神は６日、兵庫県西宮市の甲子園でＯＢ会と連携した野球振興イベント「トライアルベースボール」を２年連続で開催した。野球未経験の子どもと保護者の野球体験イベント、タイガースアカデミー生を対象とした野球教室が行われ、掛布雅之ＯＢ会長（７０）やデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）、鳥谷敬氏（４４）らＯＢ１０人が参加した。

第１部の野球体験イベントでは手投げ野球やキャッチボールなどを実施。糸井氏と鳥谷氏はティー打撃でお手本を見せ、未経験の子どもたちは見よう見まねで、はつらつとバットを振った。第２部ではＯＢ陣がタイガースアカデミー生に指導。保護者もグラウンドに入れるイベントで計２４０人がシーズン中の聖地の空気を肌で体感した。

掛布ＯＢ会長は「本物の甲子園の土、本物の芝。佐藤（輝）や森下が打つホームランってすごいんだなと改めて感じたんじゃないですか」と甲子園で開催することの意義を強調。野球人口減少が危惧される中「こういうイベントは定期的にやれるようなＯＢ会でなければいけない」と使命感をにじませた。球団とともにＯＢ会も一丸となって野球振興に尽力していく。