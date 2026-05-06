【忘れられた野原】 5月6日 独占配信開始

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カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、SMARTOONの新作「忘れられた野原」の独占配信を5月6日より開始した。

本作は原作Kim Suji氏、マンガSpoon氏によるロマンスファンタジー。皇帝の不倫によって生まれた皇女と、義務に縛られた東部の貴公子。疎外と虐待の過去を抱えた2人が、愛と宿命のはざまで揺れる。

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【あらすじ】

皇帝の不倫によって生まれた悲運の皇女、タリア･ロエム･グルタ。

無関心な親、敵対する異母兄姉、そして彼女を蔑む使用人たちに囲まれ、タリアは幼いころから孤独の中で生きてきた。近づく者を警戒し、攻撃することでしか自分を守れない。それが彼女の生き方だった。

そんな彼女を、唯一無防備にさせる存在が現れる。

東部の貴公子、バルカス･ラエドゴ･シアカン。皇室の忠臣として、そして大公家の次期当主として完璧さを求められ、感情を押し殺して生きてきた男。彼が前皇后との約束を守るために選んだ婚約相手は、タリアの異母姉アイラだった。

叶うはずのない想い。壊れていく心。

絶望の淵に立たされたタリアの感情は、やがて予期せぬ転機を迎える。