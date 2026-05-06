生活家電などを手がけるシロカ（東京都千代田区）は、「DCリビング扇風機 しゃがみま扇 SF-DB151」を2026年5月15日に発売する。

しゃがまず楽に操作可能

操作性にこだわったという見やすく大きなボタン配置で、電源オン/オフと風量の調節は軽く足で触れて操作できる。しゃがまず楽に操作可能で、腰への負担の軽減に加え、両手がふさがっている際にも便利だ。

ただボタンを大きくしただけでなく、足で操作するための強度と操作性を両立させるため、様々な耐久試験の実施やデザインの検討を重ねたという。ボタンは静電容量方式のタッチセンサーを採用し、靴下をはいたままでも操作できる。

羽根の薄さや反り角度などにこだわり、やさしい風からパワフルな風まで届けられる独自技術「ふわビューン技術」の搭載により、風質や静音性も実現している。

左右の首振り角度は75度/120度の2段階からシーンに合わせて選べる。リモコンの「ここピタボタン」を長押しし、風を向けたい位置でボタンを離せば、向きを細かく調節可能。上下の首の角度は手動で調整でき、真上にも向けられる。

温度センサーを内蔵し、室温に応じた風量と運転状態を自動的に切り替える「みまもり機能」を備える。

カラーはホワイト。

価格は1万2980円（税込）。