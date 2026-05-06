◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ プロアマ戦（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー４勝の河本結（リコー）はプロアマ戦に出場し、初のメジャー制覇に向けて最終調整した。西コースで３年ぶりに開催。前回の２０２３年大会は予選落ちを喫した河本は「西が断然、むずい。グリーンの硬さとハザードと風とマネジメントが求められるものがメジャーだなと思う」と警戒を強めた。

１５番パー３は、３年前の１６０ヤードからツアー史上最短の９８ヤードに設定された。距離は短いが、グリーン手前に大きな池が待ち構える難関ホール。ピッチングウェッジなどで打った河本は「おもしろいなと。手前ピンは奥に打っても戻ってくる。ただ、奥ピンは奥にキャリーさせても止まらない」と攻略に向けて思考をめぐらせた。

４月は立て続けに体調不良に見舞われた。同初旬のヤマハレディース後に３９度近い高熱に襲われ、インフルエンザと診断された。翌週の富士フイルムスタジオアリス女子オープン（埼玉）は欠場して療養した。体調回復後にＫＫＴ杯バンテリンレディス（熊本）に出場したが、今度は気管支やのどを痛めてしまい、第２ラウンド開始前に途中棄権した。

復帰した前週のＮＴＴドコモビジネスレディスは３５位に入り、「今は大丈夫です」と笑顔を浮かべた。メジャー初優勝がかかる今大会に向けて「自分がオフからやってきたショットが少しずつめどがついてきた。今週はめちゃめちゃマネジメントが大事なので、冷静にやりたい。とにかく自分の欲と闘うこと。ピンに行きたいけど、行くと大けがする。いかにいいところに打てるクラブチョイスができるか。そういうマネジメントをしたい」と見据えた。