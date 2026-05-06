４日、山形県南陽市の商業施設で、買い物カートに置き忘れられたショルダーバッグを盗んだとして、きのう、６３歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】買い物カートに置き忘れられたショルダーバッグを盗む アルバイト従業員の男(63)を逮捕 バッグには現金が入った財布も（山形・南陽市）

窃盗の疑いで逮捕されたのは、川西町高山に住むアルバイト従業員の男（６３）です。

警察によりますと、男は４日の午後６時ごろ、南陽市郡山の商業施設で、買い物客として訪れていた７０代の男性が買い物カートに置き忘れたショルダーバッグ１個（時価合計４万６００円相当)を盗んだ疑いがもたれています。

ショルダーバッグには、現金およそ１０００円が入った財布などが入っていたということです。

被害届を受けた警察が防犯カメラなどの捜査を進めたところ、男の犯行とわかり、きのう夜、男を南陽警察署で逮捕しました。

警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。

警察は、男の犯行動機や余罪などについて調べを進めています。