5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野勇斗さんが5月6日までにインスタグラムを更新。家族と過ごしたプライベートショットを披露している。



【写真】佐野勇斗さんが公開した3世代家族写真

佐野さんは「家族で爆裂かましてきた」として、複数枚の写真をアップ。祖父母、父母、兄弟の3世代で水族館を訪れたようで、フォトサービスのコーナーで「M!LK」の楽曲「爆裂愛してる」でおなじみのポーズを取った家族写真を公開。ほかにも、暗闇に浮かぶ水槽を眺めたり、リクライニングチェアに寝転がったり、束の間の休日を満喫する様子も見られた。



SNSでは「佐野家仲良しでいいね」「相変わらず仲良しでほっこり」「イケイケ三兄弟やなぁ」「理想の家族じゃん！！」「そっくり！」「佐野家みんなビジュイイじゃん」「水族館癒やされますね」などのコメントがあった。



佐野さんは1998年3月23日生まれ、愛知県出身。「M!LK」の楽曲「イイじゃん」や「好きすぎて滅！」はSNSなどを通じて人気を博し、昨年の紅白歌合戦では初出場を果たした。俳優としても活躍し、出演作にはTVドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ）や、映画「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」などがある。