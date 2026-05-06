怖がりでお漏らしをしてしまうほどだったわんちゃんが、素敵な笑顔を見せてくれるようになるまでの光景が話題に。

わんちゃんがもたらしてくれた幸せいっぱいな日々を見た人からは、「素敵な家族さんと出会えて良かった」「飼い主様とワンコ様にたくさんの幸あれ！」と、たくさんの応援メッセージが寄せられることとなりました。

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怖がりな子犬のニコちゃん

温かい家族に迎え入れられ、幸せを掴んだわんちゃんの光景が多くの人に感動を届けています。その光景が投稿されたのは、TikTokアカウントの『とらママ』。

きっかけは、ママたちが里親募集のサイトを目にしたことでした。そこには、生後4ヶ月の野犬の女の子の姿があったそう。その子のことが気になったママは、会いに行くことに。

とても怖がりで、ママと顔を合わせた時も他のわんちゃんの後ろに隠れて、じっとしていたその子の姿を見たママは、「うちの子になってください」という気持ちが湧いてきたといいます。

そうして『ニコちゃん』という素敵な名前をプレゼントしてもらい、家族の一員となったニコちゃん。お家に来た頃は、お漏らしをしてしまうほど怖がりでしたが、ママやパパの温かさに触れて少しずつ心を開いていくこととなったのでした。

たくさんのお友だちができた『わんこの保育園』

そんなある日、ママとパパはニコちゃんをある場所へ連れて行ってあげることに。その場所とは…『わんちゃんの保育園』！

たくさんのわんちゃんに戸惑ってしまうかと思いきや、ニコちゃんは戸惑うどころか、とても嬉しそうに他のわんちゃんたちと遊んでいたそう。そんな楽しそうにはしゃぐニコちゃんの姿を見て、ママとパパも思わず笑顔になってしまうのでした。

家族に囲まれて幸せいっぱいの日々

優しい家族と出会い、大切なお友だちもできて、一つずつ幸せが増えていくニコちゃん。そんなニコちゃんに、さらに嬉しい出来事が訪れることに。

それは…可愛い妹と弟ができたこと！はじめにやってきたのは、ジャックラッセルテリアのココちゃん。ココちゃんもニコちゃんと同じく、保護犬としてさまざまな経験をしてきたわんちゃんでした。

そんなココちゃんの気持ちを分かっているのか、ニコちゃんはいつもココちゃんをそばで優しく見守ってくれたといいます。

そしてその後、ママとパパは息子くんを授かることに。そうしてニコちゃんは、ココちゃんと息子くんのお姉ちゃんとなったのでした。

そんな日々を振り返ったママとパパは、ニコちゃんがお家に来てから、まるで奇跡のような出来事が続いたと感じているそう。

もしかしたらニコちゃんは、自分を見つけて愛情いっぱいに育ててくれたママとパパに、こっそりと幸せを運んできてくれているのかもしれません。

お漏らしをしてしまうほど怖がりだったニコちゃんが、ココちゃんと息子くんを見守る優しいお姉ちゃんに成長するまでの光景には、「幸せになって良かった」「良かったね、きっと幸せになれるよ」「『家の子になって下さい』の言葉に感動しました」と、感動の声が寄せられることに。

TikTokアカウント『とらママ』では、そんな幸せいっぱいのニコちゃんと家族のたくさんの思い出が綴られています。

ニコちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「とらママ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。