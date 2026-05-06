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海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説「お金はあるのにビザが下りない」審査官が見ている意外な視点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「お金はあるのにビザが下りない！？海外移住に必要な収入証明の対策を徹底解説します！」と題した動画で、海外移住におけるビザ申請で、資産があるにもかかわらず審査に落ちてしまう理由と、その対策について解説している。



宮脇氏はまず、2026年以降、世界中でデジタルノマドビザなどの収入要件が大幅に引き上げられている背景を説明。しかし、基準を満たしていても審査に落ちるケースが多発しているという。その理由として「審査官は数字ではなくストーリーとして筋が通っているかを見ている」と指摘し、申請直前に大金が振り込まれるような一時的な入金は、収入の安定性が証明できず却下される原因になると語った。



さらに、フリーランスや経営者が陥りやすいミスとして、暗号資産を収入証明に使おうとするケースを挙げる。暗号資産はボラティリティの高さや匿名性によるマネーロンダリングの疑いなどから、ビザ審査における収入証明としては非常に不利であると解説。また、サラリーマンに比べて自営業者は継続的な収入の証明が難しく、審査において格差が生じている現状も明かした。



これらの問題に対する具体的な対策として、宮脇氏は3つのポイントを提示した。1つ目は、銀行のステートメントを最低でも半年間はきれいに保ち、毎月一定額の入金実績を作ること。2つ目は、決済義務のある法人を持ち、そこから自身へ給与として送金することで、安定した収入の「ストーリー」を構築すること。3つ目は、日本の税務上の非居住者認定を確実に行い、二重課税のリスクを防ぐことである。



動画の最後に宮脇氏は「ビザ申請は申請しようと思ったタイミングからの準備では遅いと忠告。海外移住を検討している人は、余裕を持った計画と専門家への相談が不可欠である」と動画を締めくくった。