◇インターリーグ ドジャース−アストロズ（2026年5月5日 ヒューストン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が5日（日本時間6日）、敵地でのアストロズ戦に先発。初回は3者凡退で無失点と上々の立ち上がりを見せた。

先頭・アルテューベには4球すべて直球勝負で挑み、1ボール2ストライクから99・5マイル（約160・1キロ）で空振り三振。続くアルバレスも初球の直球で遊ゴロに打ち取った。次打者・パレデスも2ボール2ストライクから99・8マイル（約160・6キロ）を外角低めに投じ、見逃し三振に仕留めた。

この日は投打同時出場ではなく、今季3度目の投手専念となった。前日4日（同5日）の同戦まで自己ワーストの24打席連続無安打と打撃不振の中、二刀流の予定から変更となった。

ここまで投手としては5試合に登板し2勝1敗、防御率0・60。前日には3、4月度の月間MVPが発表され、大谷は通算7度目で投手として初めて受賞。投手、野手の両部門での受賞は史上初の快挙となった。

試合前にロバーツ監督は「彼（大谷）の最優先はドジャースが勝つことを助けることということ。そう言えるのは、彼は投げる日に打たないことで得られる休養が、短期的にも長期的にも、彼自身とドジャースにとって最善だと理解しているからだ」と説明した。

また、「投げる場合、登板日は精神的にも打席でも負担がかかる。そして登板翌日も打つわけだが、前日の登板で体に受けた負荷が残っている。それが打撃に影響する。そこで2日分ある」と投手としての疲労が打撃不振にも影響していると指摘。「投手としてやっていること、そして非常に良い投球をしていることを考えれば、打撃面で多少の反動というか、落ち込みが出ている部分はあると思う。でも時間がたてば修正されると思う」といずれ、復調するだろうとした。