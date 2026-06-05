兵庫県たつの市の住宅で母娘が刺殺された事件で、殺人容疑で指名手配された後に遺体で見つかった元隣人の大山賢二容疑者（４２）の血液が、事件現場の住宅内で検出されていたことが、捜査関係者への取材でわかった。母娘を刃物で襲った際に負傷した可能性があり、県警は、事件への関与を示す物証とみている。県警によると、大山容疑者は５月１３日頃、実家の隣にある住宅内で、住人の田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５