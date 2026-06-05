いま“楽にやせられる”として、糖尿病の治療薬「マンジャロ」を利用する人が増えています。今週、SNSで違法に販売したとして男女3人が書類送検されました。急拡大する“やせ薬ブーム”。その実態と危険性を追いました。【写真を見る】知らずに使うと危険？マンジャロ副作用のリアル“やせ薬”で拡大「マンジャロ」とは20代「マンジャロ知っています。（Q.どこで知りましたか？）使っている友達がいます」10代「刺すだけで痩せるみ