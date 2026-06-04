東京都は４日、東京国際フォーラム（千代田区）で大規模改修工事を行うため、２０２９年１月〜３０年３月末に全館休館すると発表した。東京国際フォーラムは、ＪＲ東京駅前の旧都庁舎跡地に建設され、１９９７年１月に開館。大小八つのホール、会議室などの貸し出し施設のほか、飲食店やショップも入る。国際会議や展示会、コンサートといったイベントが年間４０００件開催され、２３００万人が訪れる。開館から３０年近く経