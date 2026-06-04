女優の尾碕真花（25）が所属事務所「オスカープロモーション」からの退所を公表し、事務所と主張が対立している問題で、オスカーは4日、公式サイトを通じて声明を発表。尾碕が代理人を通じて主張しているSNSの不正アクセスに関しては「ID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理している」として正当性を主張した。同社は「先日お伝えしましたとおり、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、