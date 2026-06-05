北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイ市内で事前キャンプ中の日本代表は4日、郊外の練習場でトレーニングを行った。左脚に違和感のあるMF遠藤航(リバプール)が2日続けて練習を欠席し、25人で全体練習を実施。午後5時の開始時点では小雨が降っていたが、蒸し暑い中での調整となった。想定外を乗り越えながらの事前キャンプが続いている。チームは当初、キャンプ地として市内中心部ティグレスのクラブ施設を使用