北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判の第７回公判が４日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。内田被告は弁護側の被告人質問で遺族に対し、「身勝手で非常識な言動によって（女子高校生を）傷つけ苦しませ、人生を奪ってしまい本当に申し訳ございません」と初めて謝罪した。弁護側