◆ストイックな努力を手放すだけの驚きの予防法

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「鍛える」から「労わる」へ、目的のパラダイムシフト

健康のカギは、ミクログリアにある。そして、運動の目的は筋肉を鍛えることではなく、脳を守るミクログリアを整えることにあると捉えるならば、身体に負担をかけすぎません。

つまり、炎症を鎮めるリズムを保ち、脳が「心地よい」と感じる範囲で身体を動かすことが肝心です。

科学が証明した「わずかな軌道修正」の絶大な効果

最新の論文は、ミクログリアの“暴走”が、私たちの「生活習慣」によって引き起こされること、そして、それは「生活を少し整える」だけでストップできることを明確に示しています。

この「炎症×酸化」のダブルパンチを食い止め、脳から健康寿命を延ばすことが大切です。

【解説】「頑張りすぎない」ことが、脳にとっての最大の正解

健康のために「もっと激しい運動をしなければ」「厳しい制限をしなければ」と、ご自身を追い込んでプレッシャーを感じていませんか？ しかし、「もう、無理をして身体を痛めつけるような努力は手放していい」という医学的な事実を知るべきです。

歯を食いしばって行うハードなトレーニングや、我慢を重ねる過度なストレスは、むしろ脳にとっての脅威となり、ミクログリアを暴走させる原因になってしまいます。これからあなたが目指すべきなのは、筋肉痛になるほどの運動ではなく、脳が「心地よい、スッキリした」と感じるレベルの優しい習慣へのシフトなのです。

劇的な変化を生む「1日5分の小さな選択」

では、「生活を少し整える」とは具体的にどのようなことでしょうか？ それは決してハードルが高いものではありません。

●「いつもより15分だけ早くベッドに入り、脳の掃除時間を確保する」

●「通勤時に一駅分だけ、少し大股で歩いてみる」

●「深呼吸しながら、5分間だけ軽くストレッチをして血流を促す」

こうした日常の延長線上にある小さなアクションで十分なのです。このわずかな「心地よい刺激」と「リラックス」の積み重ねが、ミクログリアが脳内のサビや炎症を食い止めるための最高の環境を作り出します。

「心地よさ」を基準に、今日から一つだけ始めよう

今日からあなたの健康のバロメーターは、体重計の数字や筋肉の量ではなく、「今日の自分は、脳が喜ぶ心地よい選択ができたか」という感覚に変えてみてください。

完璧を目指す必要はまったくありません。まずは今日、たった一つだけ、ご自身の脳を労わるようなアクションを取り入れてみませんか？ その「無理のない小さな一歩」こそが、10年後、20年後もクリアで健やかな脳を保ち続けるための、最も確実な投資となります。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。