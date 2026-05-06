米１０年債利回りは低下 原油価格が下落＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 原油価格が下落＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 3.938（-0.014）

米10年債 4.423（-0.015）

米30年債 4.990（-0.025）

期待インフレ率 2.481（-0.039）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。イラン情勢は依然として混沌としているものの、本日は原油価格が下落し、停戦が維持されるとの見方が広がったことから利回りも低下した。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+４９）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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