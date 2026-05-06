ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
＊米貿易収支（3月）21:30
結果 -603億ドル
予想 -610億ドル 前回 -578億ドル（-573億ドルから修正）
＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00
結果 53.6
予想 53.7 前回 54.0
＊米求人件数（3月）23:00
結果 686.6万人
予想 685.0万人 前回 692.2万人（688.2万人から修正）
＊米新築住宅販売件数（年率）（3月）23:00
結果 68.2万件
予想 65.2万件 前回 63.5万件
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・イラン国民は抗議したいが銃を持っていない。
・イラン経済は破綻している。
・侵攻して住民を殺害することは望んでいない。
・イランはディールを望んでいる。
・イランは白旗を掲げて降伏すべきだ。
＊ＵＡＥ、ミサイルの脅威に対し防空システムが対応中と発表
ＵＡＥの国家緊急危機・災害管理庁はＸへの投稿で、ミサイルの脅威に対し防空システムが対応中だと発表した。ミサイルおよびドローンの脅威に対処中だとしている。火曜日としては初めての警報発令となる。
＊イラン軍、ＵＡＥへの攻撃は行っていないと表明
イラン統合軍司令部の報道官は、「ここ数日、ＵＡＥに対するミサイルやドローン攻撃は一切実施していない」と表明した。イラン国営テレビが声明を伝えた。
＊マクロン仏大統領
マクロン仏大統領は、自身の最側近の１人である元首席補佐官のムーラン氏を次期仏中銀総裁に指名する意向を固めた。
＊米貿易収支（3月）21:30
結果 -603億ドル
予想 -610億ドル 前回 -578億ドル（-573億ドルから修正）
＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00
結果 53.6
予想 53.7 前回 54.0
＊米求人件数（3月）23:00
結果 686.6万人
予想 685.0万人 前回 692.2万人（688.2万人から修正）
＊米新築住宅販売件数（年率）（3月）23:00
結果 68.2万件
予想 65.2万件 前回 63.5万件
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・イラン国民は抗議したいが銃を持っていない。
・イラン経済は破綻している。
・侵攻して住民を殺害することは望んでいない。
・イランはディールを望んでいる。
・イランは白旗を掲げて降伏すべきだ。
＊ＵＡＥ、ミサイルの脅威に対し防空システムが対応中と発表
ＵＡＥの国家緊急危機・災害管理庁はＸへの投稿で、ミサイルの脅威に対し防空システムが対応中だと発表した。ミサイルおよびドローンの脅威に対処中だとしている。火曜日としては初めての警報発令となる。
＊イラン軍、ＵＡＥへの攻撃は行っていないと表明
イラン統合軍司令部の報道官は、「ここ数日、ＵＡＥに対するミサイルやドローン攻撃は一切実施していない」と表明した。イラン国営テレビが声明を伝えた。
＊マクロン仏大統領
マクロン仏大統領は、自身の最側近の１人である元首席補佐官のムーラン氏を次期仏中銀総裁に指名する意向を固めた。