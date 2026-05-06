【経済指標】

＊米貿易収支（3月）21:30

結果 -603億ドル

予想 -610億ドル 前回 -578億ドル（-573億ドルから修正）



＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00

結果 53.6

予想 53.7 前回 54.0



＊米求人件数（3月）23:00

結果 686.6万人

予想 685.0万人 前回 692.2万人（688.2万人から修正）



＊米新築住宅販売件数（年率）（3月）23:00

結果 68.2万件

予想 65.2万件 前回 63.5万件



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イラン国民は抗議したいが銃を持っていない。

・イラン経済は破綻している。

・侵攻して住民を殺害することは望んでいない。

・イランはディールを望んでいる。

・イランは白旗を掲げて降伏すべきだ。



＊ＵＡＥ、ミサイルの脅威に対し防空システムが対応中と発表

ＵＡＥの国家緊急危機・災害管理庁はＸへの投稿で、ミサイルの脅威に対し防空システムが対応中だと発表した。ミサイルおよびドローンの脅威に対処中だとしている。火曜日としては初めての警報発令となる。



＊イラン軍、ＵＡＥへの攻撃は行っていないと表明

イラン統合軍司令部の報道官は、「ここ数日、ＵＡＥに対するミサイルやドローン攻撃は一切実施していない」と表明した。イラン国営テレビが声明を伝えた。



＊マクロン仏大統領

マクロン仏大統領は、自身の最側近の１人である元首席補佐官のムーラン氏を次期仏中銀総裁に指名する意向を固めた。

外部サイト