リトルなでしこ、後半3ゴールでインドを撃破！ U17女子アジア杯で連勝スタート
AFC U17女子アジアカップ 中国2026のグループステージ第2節が5日に行われ、U−17女子日本代表はU−17女子インド代表と対戦した。
12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2024年の前回大会では決勝で北朝鮮に敗れており、2大会ぶり5度目のアジア女王を目指す大会となる。
グループBに組み込まれた日本は、初戦のU−17女子レバノン代表を13−0で圧勝。連勝を目指し、今節はインドと対戦する。
日本は序盤からボールを握り、敵陣まで入るもなかなかブロックを崩すには至らず時間が経過。試合をスコアレスで折り返す。
後半に入り、サイドからの攻撃を増やす日本は、徐々にシュートまで持ち込むシーンを増やすと、迎えた59分に待望の先制点を奪取。田中愛純香のパスを林祐未がエリア内で受け、相手を交わし、冷静にゴールに流し込んだ。さらに76分、CKから最後は池田柚葉が押し込み、追加点を挙げる。
終始主導権を握る日本はリードを2点に広げ、勝利を手繰り寄せる。81分には、清水和楽の右からのクロスに池田が合わせて3点目。その後も攻め立てる日本は、追加点を奪うことはできなかったが、3−0で勝利。前節に続き、完封勝利を収め連勝スタートを切った。
第3節は8日に行われ、日本はU−17女子オーストラリア代表と対戦する。
【スコア】
U−17女子インド代表 0−3 U−17女子日本代表
【得点者】
0−1 59分 林祐未（U−17女子日本代表）
0−2 76分 池田柚葉（U−17女子日本代表）
0−3 81分 池田柚葉（U−17女子日本代表）
12チームが参加するU17女子アジアカップは、今回で10回目の開催。上位4チームには、今年10月からモロッコで行われる2026 FIFA U-17女子ワールドカップへの出場権が与えられる。2024年の前回大会では決勝で北朝鮮に敗れており、2大会ぶり5度目のアジア女王を目指す大会となる。
日本は序盤からボールを握り、敵陣まで入るもなかなかブロックを崩すには至らず時間が経過。試合をスコアレスで折り返す。
後半に入り、サイドからの攻撃を増やす日本は、徐々にシュートまで持ち込むシーンを増やすと、迎えた59分に待望の先制点を奪取。田中愛純香のパスを林祐未がエリア内で受け、相手を交わし、冷静にゴールに流し込んだ。さらに76分、CKから最後は池田柚葉が押し込み、追加点を挙げる。
終始主導権を握る日本はリードを2点に広げ、勝利を手繰り寄せる。81分には、清水和楽の右からのクロスに池田が合わせて3点目。その後も攻め立てる日本は、追加点を奪うことはできなかったが、3−0で勝利。前節に続き、完封勝利を収め連勝スタートを切った。
第3節は8日に行われ、日本はU−17女子オーストラリア代表と対戦する。
【スコア】
U−17女子インド代表 0−3 U−17女子日本代表
【得点者】
0−1 59分 林祐未（U−17女子日本代表）
0−2 76分 池田柚葉（U−17女子日本代表）
0−3 81分 池田柚葉（U−17女子日本代表）