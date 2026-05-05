AI化加速の北京モーターショー、中国車は海外に活路―シンガポールメディア

2026年5月3日、シンガポールメディアの聯合早報は、北京国際モーターショーで人工知能（AI）搭載車が主役となる中、国内の低利益を背景に中国の自動車メーカーが生き残りをかけて海外進出を加速させていると報じた。

記事は、北京モーターショーに出展された1451台の車両のうち8割が新エネルギー車（NEV）で、AIによる運転支援システムが最大の売りとなっていたと紹介。小鵬汽車の共同創業者である何小鵬（ホー・シャオペン）会長兼CEOが、ドライバーの疲労を検知して自動で駐車や通報を行うAIシステムを披露したことを挙げ、セールスポイントが従来の装備から技術的な特徴へと移行したことを指摘した。

そして、中国車の先進技術と低価格が海外から熱い視線を浴びており、米インフルエンサーのイーサン・ロバートソン氏が企画した有料のモーターショー見学ツアーに海外のファンが殺到したエピソードにも言及。記事は、参加者らが中国車の技術力に驚嘆する一方で、自国で購入できない現状に疑問を呈していた様子を報じた。

その上で、小米（シャオミ）創業者の雷軍（レイ・ジュン）会長兼CEOが欧州研究開発センターの設立を公表し、BYDが26年の輸出目標を150万台に引き上げてハンガリー工場を稼働させるなど、各社が海外シフトを鮮明にしたと指摘。輸出トップの奇瑞汽車（チェリー）は数千人の海外ディーラーを招待して海外専用ブランドを披露したと伝えた。

記事は、各メーカーの海外進出が活発化している背景として、26年1〜3月の中国自動車業界利益率が3．2％まで落ち込んだことを紹介。国内市場が極めて厳しい内部競争、いわゆる「内巻」状況にあると指摘し、「メーカー数や車種が多すぎて利益を出しにくい」という北方工業大学自動車産業イノベーション研究センターの張翔（ジャン・シアン）研究員の見解に言及した。

そして、中国経済メディア・第一財経の調査によると、直近の業績報告ではBYDや吉利汽車、奇瑞が利益を上げているのに対し、長安汽車はわずかな利益にとどまり、広汽集団は赤字だったと指摘した。

記事は、海外販売による1台当たりの利益が2万元（約46万円）に達する可能性があるというJPモルガンのアジア太平洋地域自動車調査責任者ニック・ライ氏による予測を取り上げ、高利益が見込める海外市場が中国自動車メーカーの生存を左右する場となっていると伝えた。（編集・翻訳/川尻）