サイドミラーの修理に13万円！新エネ車の所有者が嘆き―中国

中国メディアの斉魯晩報はこのほど、サイドミラーを交換しようとした新エネルギー車（NEV）の所有者が、5700元（約13万円）余りもかかることに頭を痛めていると報じた。

記事によると、新エネ車に乗っている鄭（ジョン）さんは先日、マンションの敷地内でバック中に不注意で片側のサイドミラーを柱にぶつけて破損してしまった。当初は「数百元（数千〜1万円程度）で済むだろう」と思っていたというが、ディーラーに持ち込んで点検してもらったところ、5700元余りかかると言われた。

理由は、その車のサイドミラーには電動調整、格納、ヒーター、ブラインドスポットモニタリングなどの機能が付いており、ユニットごとまるまる交換しなければならないことだった。しかも、部品は取り寄せる必要があるため、修理まで1週間ほどかかるとも告げられた。

鄭さんは「サイドミラー1つで6000元近くかかるなんて。本当に『（車本体は）買えても（費用が高額過ぎて）修理できない』だわ」と嘆いた。

中国のネットユーザーからは「そういう機能が付いたサイドミラーならガソリン車だって（修理費は）高くなる」「ガソリン車でも同じだろう。高いのが嫌なら2元（約46円）の鏡を買ってきて貼り付ければ一応は使えるぞ」「私ならヒーター以外の機能はいらないかな」「どのブランドかも報じてほしい」「（新エネ車のネガティブな報道のため）ガソリン車の売れ行きが悪いようだ。みんな助けてやりな」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）