「あり得ない」後ろ向きなのに「どうやったの？」。セレソンのレジェンドSBが魅せた超絶テクニックに反響！ かつてのチームメイトも驚き「どう見てもAI」
元ブラジル代表のマルセロが５月５日、自身のインスタグラムを更新。現役時代さながらのトリッキーなテクニックを披露した。
かつてレアル・マドリーなどで活躍し、昨年の２月に現役を引退したレジェンドSBは「AIだとしても目を疑うレベル」と綴り、１本の動画をアップロード。ロングパスに対して、ボールが地面に落ちる際に反転し、後ろ向きのまま両足で挟んでトラップしてみせた。
この投稿には「技術は衰えないな」「魔法使いだ」「どうやったの？」「フットボール史上最高のレフトバック」「あり得ない」「マドリーにはまだ彼が必要」「クレイジー」といった声が寄せられた。
さらに、マドリー時代にマルセロと共闘し、現在はミランでプレーする40歳のクロアチア代表MFルカ・モドリッチも「どう見てもAI」とコメント。ファンだけでなく、元チームメイトまでも魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】足技は健在！ マルセロの「AIだとしても目を疑うレベル」のテクニック
かつてレアル・マドリーなどで活躍し、昨年の２月に現役を引退したレジェンドSBは「AIだとしても目を疑うレベル」と綴り、１本の動画をアップロード。ロングパスに対して、ボールが地面に落ちる際に反転し、後ろ向きのまま両足で挟んでトラップしてみせた。
この投稿には「技術は衰えないな」「魔法使いだ」「どうやったの？」「フットボール史上最高のレフトバック」「あり得ない」「マドリーにはまだ彼が必要」「クレイジー」といった声が寄せられた。
さらに、マドリー時代にマルセロと共闘し、現在はミランでプレーする40歳のクロアチア代表MFルカ・モドリッチも「どう見てもAI」とコメント。ファンだけでなく、元チームメイトまでも魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】足技は健在！ マルセロの「AIだとしても目を疑うレベル」のテクニック