インスタグラムで自慢の技巧を披露した37歳のマルセロ。（C）Getty Images

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　元ブラジル代表のマルセロが５月５日、自身のインスタグラムを更新。現役時代さながらのトリッキーなテクニックを披露した。

　かつてレアル・マドリーなどで活躍し、昨年の２月に現役を引退したレジェンドSBは「AIだとしても目を疑うレベル」と綴り、１本の動画をアップロード。ロングパスに対して、ボールが地面に落ちる際に反転し、後ろ向きのまま両足で挟んでトラップしてみせた。
 
　この投稿には「技術は衰えないな」「魔法使いだ」「どうやったの？」「フットボール史上最高のレフトバック」「あり得ない」「マドリーにはまだ彼が必要」「クレイジー」といった声が寄せられた。

　さらに、マドリー時代にマルセロと共闘し、現在はミランでプレーする40歳のクロアチア代表MFルカ・モドリッチも「どう見てもAI」とコメント。ファンだけでなく、元チームメイトまでも魅了した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】足技は健在！ マルセロの「AIだとしても目を疑うレベル」のテクニック

 