◇ア・リーグ ホワイトソックス6−0エンゼルス（2026年5月4日 アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で出場。両リーグトップに並ぶ14号2ランに加え、自身メジャー初となる二塁打を含む3安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献した。

難敵を見事に捉えた。2−0の5回1死一塁、エンゼルス先発・ソリアーノの投じた98.1マイル（約157.8キロ）外角高め直球を強振。打球は高い弧を描き、中越えの14号2ランとなった。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（130.7メートル）、角度32度と完璧な放物線。4月28日（同29日）の対戦で3三振を喫した難敵で、この試合まで両リーグトップの防御率0.84をマークしていた右腕を見事に攻略した。

5―0の6回2死からの第4打席では自身メジャー初となる右翼線二塁打。ここまで34戦で長打は本塁打のみだった村上が放ったメジャー初の二塁打だった。

試合後、村上は地元放送局「CHSN」のインタビューに応え、ソリアーノ攻略について「前回の対戦があったので、ある程度球種もイメージできましたし、タイミングもイメージしながら行きましたし、打線として崩せたのでよかったです」と振り返り、初の二塁打については「久しぶりに二塁打打ったのでベースターンが難しかったです」と苦笑いを見せた。

先発のマーティンが7回5安打無失点、10奪三振と好投し5勝目。今季4度目の零封勝ちで、借金は1となった。マーティンについて「テンポよく毎回、毎回キッチリ抑えてくれています」としたうえで「守備もすごくリズムが出て、打撃に生きているので、チーム一丸となって勝てる試合というのを増やしていきたい」と力を込めた。