ピン芸人AMEMIYA（47）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。

番組ではこどもの日にちなみ、「芸人の親子参観SP」と題し、パンサーの尾形貴弘、かもめんたる岩崎う大、AMEMIYAが子どもとともに出演した。

AMEMIYAは「子どものためによかれと思ってやっていることが裏目に出ているUFOキャッチャーの領収書です」と2万円の領収書を公開した。

AMEMIYAは「ものすごい甘やかしてる。欲しいもの全部買ってる」と語った。「自身が厳しい家で育ったんですね。亭主関白の父親で専業主婦のお母さん。何も買ってくれなかったね。だから逆にやっちゃうんだね」と甘やかしていると自覚していることを明かした。

大悟は「UFOキャッチャーで2万円って、尾形は？」と、尾形は「絶対ないですね。うちはガチャガチャも1回って決めていますし。僕も泥に飛び込むのは同じぐらいの値段というか」と答えた。

大悟は「お前1飛び込み600円？」と笑うと、尾形は「そんくらいすよ！多分」と答えた。

う大は「僕もそういうお金は使いたくないタイプなんで、UFOキャッチャーって脳内麻薬が出てるだけなんで。出てるのよ、気持ち良くなるやつ」とAMEMIYAの長男のこうたくんに語りかけた。

大悟は「多分これでお母さんがいるとバランスがまた違うんやろうけど」と語ると、AMEMIYAは「そうなのよ。奥さんがすごい常識持ってて、しっかり厳しくやってくれているから、父ちゃんは甘やかしていいんじゃないか」と自身の考えを語った。

尾形から「AMEMIYAさん怒ったことあるんですか？」と聞くと、AMEMIYAは「あるっけ？」とこうたくんに聞いた。こうたくんは「酒飲んで酔っぱらってめちゃ怒ってたことはあったよ」と暴露した。

大悟は「やべえヤツだな」と笑った。

尾形は「しっかり言うこと言って、息子に。真っすぐ当たれば絶対嫌いになられることはないと思いますよ」とAMEMIYAに提言した。

大悟は「好きだから怒ってるってこともこうたもわかるだろうしな」と共感すると、AMEMIYAは「怒るとこない」と溺愛（できあい）ぶりを見せた。

大悟は「どの子どもだって怒るところはあります」と断言した。