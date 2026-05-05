千鳥ノブの姪が「人生でいちばん幸せな日」報告…純白ドレスで結婚式 早川優衣、幸せ2ショット＆「映画とか王室とかでしか観たことないような」姿
お笑いコンビ・千鳥のノブの姪（めい）で、BMXライダーとしても活躍するタレントの早川優衣（24）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚式を報告した。
【写真】千鳥ノブの姪、純白ドレスで結婚式 早川優衣の幸せな姿
早川は今年3月に結婚を発表。「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」と伝えていた。
「人生でいちばん幸せな日」「大好きな人たちに囲まれて、大好きな人との結婚式。どの瞬間も笑顔いっぱいで、愛に溢れた、温かくて幸せすぎる時間でした」と、複数の写真を公開。純白ウエディングドレスに身を包み、お相手との2ショットも披露した。
「全ての方へ感謝の気持ちでいっぱいです。これからも温かく見守っていただければ嬉しいです」とつづった。
ファンからは「末永くお幸せに」など祝福の声が多数寄せられ、「映画とか王室とかでしか観たことないようなドレス着てる人初めてみた」「パパも緊張してますね」といったコメントも届いている。
早川は、2001年8月11日生まれ、岡山県出身。2013年に全日本BMX連盟 Girls 11〜12歳クラスで年間ランキング1位、19年に全日本選手権3位、世界選手権出場、20年にJBMXF大東建託シリーズ第1戦チャンピオンシップ女子優勝などの実績がある。
千鳥・ノブの姪として知られ、過去には『相席食堂』にも出演した。セント・フォースZONEに所属する。
【写真】千鳥ノブの姪、純白ドレスで結婚式 早川優衣の幸せな姿
早川は今年3月に結婚を発表。「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好きな人です」と伝えていた。
「人生でいちばん幸せな日」「大好きな人たちに囲まれて、大好きな人との結婚式。どの瞬間も笑顔いっぱいで、愛に溢れた、温かくて幸せすぎる時間でした」と、複数の写真を公開。純白ウエディングドレスに身を包み、お相手との2ショットも披露した。
ファンからは「末永くお幸せに」など祝福の声が多数寄せられ、「映画とか王室とかでしか観たことないようなドレス着てる人初めてみた」「パパも緊張してますね」といったコメントも届いている。
早川は、2001年8月11日生まれ、岡山県出身。2013年に全日本BMX連盟 Girls 11〜12歳クラスで年間ランキング1位、19年に全日本選手権3位、世界選手権出場、20年にJBMXF大東建託シリーズ第1戦チャンピオンシップ女子優勝などの実績がある。
千鳥・ノブの姪として知られ、過去には『相席食堂』にも出演した。セント・フォースZONEに所属する。