「めっちゃいい体」東京ホテイソン・ショーゴ、ボディビル選手権大会予選に出場！ 「お世辞抜きに綺麗な体」
「めっちゃいい体」東京ホテイソン・ショーゴ、ボディビル選手権大会予選に出場！ 「お世辞抜きに綺麗な体」
お笑いコンビ・東京ホテイソンのショーゴさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。「東京ノービスボディビル選手権大会」の予選に出場した様子を披露しました。
【写真】東京ホテイソン・ショーゴの筋肉美！
「東京ノービス惨敗でした、、」ショーゴさんは「東京ノービス惨敗でした、、他の選手のレベルが高すぎました、、尊敬しかありません、、脚トレ頑張って、予選通過できるように来年頑張りマッスルです！」とつづり、2枚の写真を投稿。4日に開催された「第34回 東京ノービスボディビル選手権大会」でボディビルダーたちが見事な筋肉美を披露する様子を公開しています。
この投稿にコメントでは「めっちゃいい体やから フィジークとか出てください」「来年リベンジしてくださいね」「皆すごい体だよな」などのコメントのほか、「お世辞抜きにとても綺麗な体なので脚（特に内転）と全身のバルクを付けられれば別人みたいに大進化するタイプだと思います」という具体的なコメントにショーゴさんは「フィードバックありがとうございます！ トレーニングぜひ教えてください！ 強くなってリベンジします！」と来年への意気込みを感じるコメントを返信しています。
「これは仕上がってるのか？」4月27日の投稿では「【閲覧注意】これは仕上がってるのか？」とつづり、大会に向けて仕上げに入っている体の状態を動画で公開しているショーゴさん。ファンからは「なんでも良いけどかっこいい」「めっちゃかっこいいです」「めちゃくちゃ凄いです！」「お腹の血管出るって凄いんじゃないんですかー」「スマホケース変えろよw」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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