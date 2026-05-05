「今日は勝点２を逃した」痛恨ドローでタイトル争いから一歩後退も…同点弾を含む２発のシティFWは前を向く「最終的に１ポイントが重要になることもある」
消化試合が１試合少ないなか、プレミアリーグで首位に立つアーセナルとの勝点差は「５」となった。
現地５月４日に開催された第35節で、２位のマンチェスター・シティは11位のエバートンと敵地で対戦。土壇場のゴールで３−３のドローに持ち込んだものの、アーセナルが今節に勝利したため、勝点差は広がり、優勝争いから一歩後退してしまった。
この一戦で終了間際の同点弾を含む２発でチームを救ったのが、ジェレミー・ドクだ。
まずは43分、ペナルティエリア内でラヤン・シェルキからのパスを収めると、巧みなフェイントで相手DFをいなして左足を一閃。鋭いシュートをゴール左に突き刺し、先制点をマーク。２−３で迎えた90＋７分には、右CKの流れから、正確にコントロールしたシュートをゴール右隅に流し込んでみせた。
シティは残り４試合。クラブ公式サイトによれば、ベルギー代表FWは試合後にアーセナルとのタイトルレースに言及。「どうなるかはまだ分からない」と切り出し、こう続けた。
「今は悔しいけど、まだ多くの試合が残っている。今日は勝点２を逃した。でも最終的に１ポイントが重要になることもある。自分たちのためにも、ファンのためにも、戦い続けなければならない」
逆転優勝へ、もう取りこぼしは許されないシティ。次節は９日にホームでブレントフォードと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】シュート技術が光る！ マンCのドクが劇的同点弾含む圧巻２発！
現地５月４日に開催された第35節で、２位のマンチェスター・シティは11位のエバートンと敵地で対戦。土壇場のゴールで３−３のドローに持ち込んだものの、アーセナルが今節に勝利したため、勝点差は広がり、優勝争いから一歩後退してしまった。
この一戦で終了間際の同点弾を含む２発でチームを救ったのが、ジェレミー・ドクだ。
シティは残り４試合。クラブ公式サイトによれば、ベルギー代表FWは試合後にアーセナルとのタイトルレースに言及。「どうなるかはまだ分からない」と切り出し、こう続けた。
「今は悔しいけど、まだ多くの試合が残っている。今日は勝点２を逃した。でも最終的に１ポイントが重要になることもある。自分たちのためにも、ファンのためにも、戦い続けなければならない」
逆転優勝へ、もう取りこぼしは許されないシティ。次節は９日にホームでブレントフォードと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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