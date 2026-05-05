「今日は勝点２を逃した」痛恨ドローでタイトル争いから一歩後退も…同点弾を含む２発のシティFWは前を向く「最終的に１ポイントが重要になることもある」

「今日は勝点２を逃した」痛恨ドローでタイトル争いから一歩後退も…同点弾を含む２発のシティFWは前を向く「最終的に１ポイントが重要になることもある」