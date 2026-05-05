トランプ大統領「小型船7隻を撃沈した」ホルムズ海峡での作戦めぐり明らかに　攻撃あれば「イランは地球上から消滅する」と警告も

アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡での作戦を巡り、イランの小型船7隻を撃沈したと明らかにし、イランから攻撃があれば「地球上から消滅する」と強く警告しました。

トランプ大統領は4日にSNSで、ホルムズ海峡でイランの小型船7隻を撃沈したと明らかにしました。

AP通信によりますと、アメリカ軍の高官はイランの小型船がホルムズ海峡で民間船舶を標的にしていたと説明しています。

また、トランプ氏は4日のFOXニュースのインタビューで、アメリカの艦艇を攻撃すれば「イランは地球上から消滅する」と強い姿勢を示しました。

さらにアメリカ中央軍は、過去12時間で数十隻の船舶や海運会社に連絡を取り、ホルムズ海峡の航行を促したとしています。

一方、イランの国営メディアは、アメリカ側が主張する船舶の通過や撃沈について、いずれも虚偽だと否定しています。

こうした中、UAE当局はイランから発射されたミサイル15発とドローン4機を迎撃したと発表しましたが、フジャイラの石油産業地区で火災が発生したほか3人が負傷しました。

また、オマーンにも攻撃があり外国人2人が負傷するなど、周辺地域への影響が広がっています。