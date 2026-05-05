・「新生活、お弁当作る？」の結果は…

・1位 作らない 46%

・2位 作る 21%

・3位 たまに作る 20%

・4位 まだわからない 11%



※小数点以下四捨五入



37,552票

今日の質問は「新生活、お弁当作る？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「新生活、お弁当作る？」