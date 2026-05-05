「新生活、お弁当作る？」＜回答数37,552票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第520回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「新生活、お弁当作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「新生活、お弁当作る？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単チキンライス弁当
【材料】（1人分）
<チキンライス>
ご飯(炊きたて) 茶碗 1杯分
鶏もも肉 30g
玉ネギ(みじん切り) 大さじ 1
白ワイン 小さじ 1
<チキンライスの調味料>
ケチャップ 大さじ 1
塩コショウ 少々
バター 5g
<カボチャとブロッコリーのサラダ>
カボチャ 40g
ブロッコリー 10g
ツナ(缶) 15g
<ドレッシング>
マヨネーズ 小さじ 2
酢 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
<ツナのキッシュ>
ツナ(缶) 15g
ベーコン 1枚
<卵液>
卵 1個
牛乳 小さじ 1
塩コショウ 少々
<シナモンオレンジ>
オレンジ 1/2個
シナモンシュガー 少々
【下準備】
1、カボチャは種とワタを取り除き、食べやすい大きさに切って1cm角に切る。ブロッコリーは小房に分けてひとくち大に切り、共に耐熱容器に入れる。
2、ベーコンは幅5mmに切る。
【作り方】
1、＜チキンライス＞を作る。鶏もも肉は1cmの角切りにして耐熱ボウルに入れ、玉ネギ、白ワインを加えてラップをし、電子レンジで約2分加熱する。
2、ラップを外し、＜チキンライスの調味料＞の材料、ご飯を加えて、さっくりと混ぜ合わせる。
3、＜カボチャとブロッコリーのサラダ＞を作る。材料の入った耐熱容器を電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。
4、柔らかくなったらフォークでつぶし、ツナ、＜ドレッシング＞の材料を加えて混ぜ合わせる。
5、＜ツナのキッシュ＞を作る。＜卵液＞の材料とベーコン、ツナをボウルで混ぜ合わせ、耐熱容器に入れてオーブントースターで7〜9分焼く。
6、＜シナモンオレンジ＞を作る。オレンジは皮をむき、ひとくち大に切り、シナモンシュガーを振る。
7、それぞれの粗熱が取れたら弁当箱に詰める。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「新生活、お弁当作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「新生活、お弁当作る？」
・「新生活、お弁当作る？」の結果は…
・1位 作らない 46%
・2位 作る 21%
・3位 たまに作る 20%
・4位 まだわからない 11%
※小数点以下四捨五入
37,552票
・2位 作る 21%
・3位 たまに作る 20%
・4位 まだわからない 11%
※小数点以下四捨五入
37,552票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単チキンライス弁当
【材料】（1人分）
<チキンライス>
ご飯(炊きたて) 茶碗 1杯分
鶏もも肉 30g
玉ネギ(みじん切り) 大さじ 1
白ワイン 小さじ 1
<チキンライスの調味料>
ケチャップ 大さじ 1
塩コショウ 少々
バター 5g
<カボチャとブロッコリーのサラダ>
カボチャ 40g
ブロッコリー 10g
ツナ(缶) 15g
<ドレッシング>
マヨネーズ 小さじ 2
酢 小さじ 1/2
塩コショウ 少々
<ツナのキッシュ>
ツナ(缶) 15g
ベーコン 1枚
<卵液>
卵 1個
牛乳 小さじ 1
塩コショウ 少々
<シナモンオレンジ>
オレンジ 1/2個
シナモンシュガー 少々
【下準備】
1、カボチャは種とワタを取り除き、食べやすい大きさに切って1cm角に切る。ブロッコリーは小房に分けてひとくち大に切り、共に耐熱容器に入れる。
2、ベーコンは幅5mmに切る。
【作り方】
1、＜チキンライス＞を作る。鶏もも肉は1cmの角切りにして耐熱ボウルに入れ、玉ネギ、白ワインを加えてラップをし、電子レンジで約2分加熱する。
2、ラップを外し、＜チキンライスの調味料＞の材料、ご飯を加えて、さっくりと混ぜ合わせる。
3、＜カボチャとブロッコリーのサラダ＞を作る。材料の入った耐熱容器を電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。
4、柔らかくなったらフォークでつぶし、ツナ、＜ドレッシング＞の材料を加えて混ぜ合わせる。
5、＜ツナのキッシュ＞を作る。＜卵液＞の材料とベーコン、ツナをボウルで混ぜ合わせ、耐熱容器に入れてオーブントースターで7〜9分焼く。
6、＜シナモンオレンジ＞を作る。オレンジは皮をむき、ひとくち大に切り、シナモンシュガーを振る。
7、それぞれの粗熱が取れたら弁当箱に詰める。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)