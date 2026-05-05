スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「新生活、お弁当作る？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「新生活、お弁当作る？」

・「新生活、お弁当作る？」の結果は…


・1位 作らない 46%
・2位 作る 21%
・3位 たまに作る 20%
・4位 まだわからない 11%
　
※小数点以下四捨五入

37,552票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単チキンライス弁当


【材料】（1人分）

<チキンライス>
  ご飯(炊きたて) 茶碗 1杯分
  鶏もも肉 30g
  玉ネギ(みじん切り) 大さじ 1
  白ワイン 小さじ 1
<チキンライスの調味料>
  ケチャップ 大さじ 1
  塩コショウ 少々
  バター 5g
<カボチャとブロッコリーのサラダ>
  カボチャ 40g
  ブロッコリー 10g
  ツナ(缶) 15g
<ドレッシング>
  マヨネーズ 小さじ 2
  酢 小さじ 1/2
  塩コショウ 少々
<ツナのキッシュ>
  ツナ(缶) 15g
  ベーコン 1枚
<卵液>
  卵 1個
  牛乳 小さじ 1
  塩コショウ 少々
<シナモンオレンジ>
  オレンジ 1/2個
  シナモンシュガー 少々

【下準備】

1、カボチャは種とワタを取り除き、食べやすい大きさに切って1cm角に切る。ブロッコリーは小房に分けてひとくち大に切り、共に耐熱容器に入れる。



2、ベーコンは幅5mmに切る。

【作り方】

1、＜チキンライス＞を作る。鶏もも肉は1cmの角切りにして耐熱ボウルに入れ、玉ネギ、白ワインを加えてラップをし、電子レンジで約2分加熱する。



2、ラップを外し、＜チキンライスの調味料＞の材料、ご飯を加えて、さっくりと混ぜ合わせる。



3、＜カボチャとブロッコリーのサラダ＞を作る。材料の入った耐熱容器を電子レンジで1分30秒〜2分加熱する。



4、柔らかくなったらフォークでつぶし、ツナ、＜ドレッシング＞の材料を加えて混ぜ合わせる。



5、＜ツナのキッシュ＞を作る。＜卵液＞の材料とベーコン、ツナをボウルで混ぜ合わせ、耐熱容器に入れてオーブントースターで7〜9分焼く。



6、＜シナモンオレンジ＞を作る。オレンジは皮をむき、ひとくち大に切り、シナモンシュガーを振る。



7、それぞれの粗熱が取れたら弁当箱に詰める。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。

(E・レシピ編集部)