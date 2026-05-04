アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が４日、東京ガーデンシアターで全国５都市を巡る初のアリーナツアー「喝采パレード」の初日公演を迎えた。

１曲目に、今ツアーのために書き下ろした「喝采パレード」を初披露して幕開け。冨田菜々風の「アリーナツアー行くぞー！！」というかけ声にファンも大歓声で応え、昼夜公演あわせて１万３６００人を熱狂させた。

夜公演では、日本テレビドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（６月１０日スタート）に、メンバー１１人で出演することがサプライズ発表された。同ドラマは、伝説のヤンキーがアイドルに転生する物語で、劇中ではメンバーが３つのユニットに分かれてパフォーマンスする。夜公演でそれぞれの劇中歌を初めて歌唱した。

さらに、同ドラマの主題歌として、６月２４日リリースの１２ｔｈ両Ａ面シングルに収録される「ここでファーストキッス」も初解禁。盛りだくさんのお披露目に会場のボルテージは最高潮に達した。

終盤に披露した「自分賛歌」では、ファンと一緒に大合唱する感動的な一幕も。リーダーの蟹沢萌子はＭＣで「こんな夢みたいな出来事が起こるなんて、本当にすごく幸せです」と、サプライズづくしのツアー初日に笑顔が弾けた。