宿泊施設を家族と訪れていた福山市の女性（76）が行方不明「ピンク色の花柄模様の浴衣を着用」警察・消防の500人態勢で捜索 【岡山・美作市】
岡山県美作市湯郷の宿泊施設を家族で訪れていた女性が5月1日から行方不明になっています。きょう（4日）警察と消防が500人態勢で捜索していますが、いまだ発見には至っていません。
【画像を見る】藤田さんが行方不明になった当日の写真（岡山県警提供）
1日に家族5人で宿泊施設を訪れる
行方不明になったのは、広島県福山市大門町の無職、藤田博子さん（76）です。
＊写真は行方が分からなくなった当日に撮影された姿
藤田さんは、5月1日から美作市湯郷の宿泊施設に家族5人で訪れ、午後9時ごろ、藤田さんの夫が博子さんの姿を確認していますが、それ以降行方が分からなくなっています。
藤田さんの行方不明時の服装
藤田さんは身長158センチくらい、中肉。
頭髪は茶色で肩付近までの長さ。
ピンク色の花柄模様の浴衣を着て、白っぽいサンダルを履いているということです。
所持品はありません。
藤田さんは足腰がしっかりしていて、自分の名前は答えられますが、住所については答えることができないということです。
警察が情報提供呼びかけ
藤田さんに関する目撃情報は「浴衣姿で歩いていた女性を見た」といった内容の連絡がこれまで20件程度寄せられています。
警察と消防はきのう（3日）120人態勢で捜索し、きょう（4日）は500人態勢に増やしていて藤田さんの行方をさがしています。捜索活動は午後6時まで予定されていて、宿泊施設の周辺を中心に美作市内全域で行われるということです。
目撃情報は美作警察署 ０８６８－７２－０１１０ まで