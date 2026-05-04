岡山県美作市湯郷の宿泊施設を家族で訪れていた女性が5月1日から行方不明になっています。きょう（4日）警察と消防が500人態勢で捜索していますが、いまだ発見には至っていません。

【画像を見る】藤田さんが行方不明になった当日の写真（岡山県警提供）

1日に家族5人で宿泊施設を訪れる

行方不明になったのは、広島県福山市大門町の無職、藤田博子さん（76）です。

＊写真は行方が分からなくなった当日に撮影された姿



藤田さんは、5月1日から美作市湯郷の宿泊施設に家族5人で訪れ、午後9時ごろ、藤田さんの夫が博子さんの姿を確認していますが、それ以降行方が分からなくなっています。





藤田さんの行方不明時の服装

1日午後11時すぎに宿泊施設の職員がエントランス付近で博子さんとみられる浴衣姿の女性を目撃していて、その後、周辺の防犯カメラにも姿が映っていたということです。

藤田さんは身長158センチくらい、中肉。

頭髪は茶色で肩付近までの長さ。

ピンク色の花柄模様の浴衣を着て、白っぽいサンダルを履いているということです。

所持品はありません。



藤田さんは足腰がしっかりしていて、自分の名前は答えられますが、住所については答えることができないということです。

警察が情報提供呼びかけ

藤田さんに関する目撃情報は「浴衣姿で歩いていた女性を見た」といった内容の連絡がこれまで20件程度寄せられています。



警察と消防はきのう（3日）120人態勢で捜索し、きょう（4日）は500人態勢に増やしていて藤田さんの行方をさがしています。捜索活動は午後6時まで予定されていて、宿泊施設の周辺を中心に美作市内全域で行われるということです。



目撃情報は美作警察署 ０８６８－７２－０１１０ まで