早見優と松本伊代がそれぞれのInstagramを更新し、“82年組”の再会ショットを公開。豪華な顔ぶれと仲の良さが伝わる写真に、注目が集まっている。

【写真】小泉今日子＆本木雅弘＆松本伊代＆早見優の“再会”ショット（全5枚）／早見優×小泉今日子の2ショット／早見優×松本伊代の2ショット

■小泉今日子のライブで実現した“82年組”再会

早見は小泉のコンサートを訪れたことを報告。「キョンキョンの伸びやかな歌声と圧倒的な存在感に感激」と、小泉のパフォーマンスを絶賛した。

さらに「82年組ミニ同窓会」と紹介し、早見、松本、小泉、そして本木雅弘が並んだショットを公開。

全員で指ハートを作ったり、本木が腕を伸ばして撮影したセルフィーでピースサインを見せたりと、自然体な表情が印象的だ。

■松本伊代「還暦って悪くない」

一方、松本は「久しぶりの再会の最高に素敵なコンサートに感動」とつづり、自身の投稿でも集合ショットを公開した。

「還暦の歳となって、こうして10代からの仲間と会えたことにも感動！」とコメント。「やっぱり、還暦って悪くない！」と心境を明かし、長年の絆の深さをにじませた。

SNSでは「豪華すぎる」「最高」「この組み合わせはレア」「もっくんかっこいい」「仲良しでほほえましい」「胸熱」「みんな全然変わらない」「キョンキョン顔小さい」「雑誌の表紙みたい」といった声が寄せられている。

■早見優×小泉今日子の2ショット

■早見優×松本伊代の2ショット