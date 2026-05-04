すぐに「できない」と言ってあきらめる子の対応方法は？サポートの例をご紹介！【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】

すぐに「できない」と言ってあきらめる子の対応方法は？サポートの例をご紹介！【発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK】
すぐに「できない」と言ってあきらめる子の対応方法は？サポートの例をご紹介！
すぐに「できない」と言ってあきらめる
何事も、やる前からかたくなに拒否しがち。特に、新しいことに誘ったり、何度も声をかけたりすると、どんどん機嫌が悪くなっていきます。例えば、こんな状況
お正月遊びで、コマ回しに挑戦しているクラスのみんな。しかし、Kくんだけは「できないから、いい」と言ったきり口を開かず、教室の隅に行ってしまいました。
あなたならどうする？
1.「できそうなこと」を探り、誘ってみる
2.本人にやる気が出ないとだめなので、放っておく
【解説】おすすめは1！
本人の様子をそっと見守り、待つ時間が必要なこともありますが、ただ「放っておく」のは望ましくないかもしれません。子どもが失敗にめげず挑戦していくためには、「自己安定感」が必要だとされています。この感覚が乏しく、自信が持てない子に対しては、保育者の適切なアシストが必要だといえるでしょう。
考えられる背景
「失敗したらと思うと、ドキドキしちゃう」
初めて取り組むことに「難しそう」「できないかも」といった考えばかり浮かんでしまい、挑戦する気になれないことがあります。
こんな声かけ＆サポートをしてみよう！
頑張ればできる、スモールステップの目標を
最終目標を掲げるだけでなく、達成しやすい目標も設定してみましょう。ヒモで回すコマが難しいなら、手で簡単に回せるコマを用意して、まずはそちらを楽しむといったことです。「上手に回せたね」と少し大げさなくらい褒めて、「できた!」と感じてもらいましょう。
こうした体験の積み重ねで自信が育まれれば、難易度の高いことに挑戦する意欲もわきやすくなるはずです。
考えられる背景
「僕はどうせ、何をやってもだめなんだ」
できないことをからかわれる、「だめな子」と言われるなど、以前にマイナスの評価を受けたことが強く心に残っているケースもあります。
こんな声かけ＆サポートをしてみよう！
「認められる経験」を日常的に増やそう
他者から認められたり、褒められたりする経験があってこそ、「自分はできる」という自信が生まれます。子ども自身、自分の「好き」や「得意」に気付いていないこともあるので、保育者が積極的に見つけていきましょう。
日常的な遊びや生活の中で、「Kくんはかけっこが速いね」「ブロックがとても高く積めるね」といったように、できることを口に出しながら示していくイメージです。
ほかにもたくさん！サポート声かけ例
・できたね、すごいよ!
・きっとできるようになるよ
・〇〇ができてすごいね!
・うまくいかなくても、大丈夫!
【出典】『発達障害の専門家が教える 保育で役立つ気になる子のサポートBOOK』著：湯汲英史