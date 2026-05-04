被本塁打7→3の現実　今永昇太に「支配的な投球」が戻った理由を現地メディアが力説「球質はより鋭く変化」「効果的に抑えている」

今永は7先発で防御率2.40と安定したピッチングを続けている(C)Getty Images

カブスの今永昇太が現地時間5月2日、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に先発し、7回を被安打4、無失点と好投。チームは2-0で勝利しており、ロースコアで進んだ試合で相手に得点を与えなかった今永が見事な内容で今季3つ目の白星を手にした。

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前回登板ではドジャース戦で5失点を喫し負け投手となっていた今永は、このダイヤモンドバックス戦では3塁を踏ませぬ圧巻投球を披露。本来のパフォーマンスを取り戻し、87球と効率の良いピッチングで勝利に貢献した。

開幕からの7登板で防御率2.40と好調を維持している今永に対し、シカゴメディア『CHICITYSPORTS』がその内容を分析。同じく順調なスタートを切った昨季の同時期との各スタッツを比較している。

同メディアは、現在の防御率、奪三振数、奪三振率、被本塁打数などがいずれも、昨季の7登板の記録より上回っていると説明し、「2026年はより洗練された投球」などと評価する。

特に、被本塁打数に着目しており、昨季は7本塁打（39イニング）を打たれていたが今季は、現在まで3本塁打（41回1/3）と半減している数字を受け、同メディアは、「内容面で大きく改善している」とその違いを強調。