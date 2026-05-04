サッカー元日本代表の都並敏史氏（64）、柿谷曜一朗氏（35）、森脇良太氏（40）が4月30日深夜に放送されたテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜2・35）に出演。今月15日に発表されるW杯北中米大会の日本代表メンバー26人を大胆予想した。

番組では「どこよりも早いW杯北中米大会メンバー予想SP」として先週に続いて2週に渡って放送。選考にあたっては主観が入らないように基準を設定。優勝に向け全8試合を戦い抜ける26人。さらに収録日である4月6日時点のコンディションを加味してもらったと説明。怪我からの復帰が不透明となっているMF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）の2人を外しての選考となった。

注目の“サプライズ選出”について都並氏は「俺は真ん中もサイドもできるから森保さんも期待していたと思うよ。この間のイングランド遠征は怪我で外れちゃって…この選手はドイツでもいいパフォーマンスしてる」とDF安藤智哉（ザンクトパウリ）を絶賛。「1対1も強いし、これはサプライズもしかしたらくるんじゃないかな」と話した。

一方、柿谷氏は「この間（イングランド戦）のマグワイア（193cm）とバーン（198cm）見た時に望月君の高さは…」と話し、課題でもある高さ対策にもなるとして身長192cmの長身DF望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）の名を挙げた。

それでも3人は悩んだ末に3バックのCB陣は谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、瀬古歩夢(ルアーブル)、渡辺剛(フェイエノールト)、伊藤洋輝(Bミュンヘン)の7人になるだろうと予想。DF安藤やDF望月が外れることを選択した。

＜W杯日本代表予想メンバー26人＞

【GK】

大迫敬介（広島）、早川友基(鹿島)、鈴木彩艶（パルマ）

【DF】

谷口彰悟（シントトロイデン）、板倉滉（アヤックス）、冨安健洋（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、瀬古歩夢(ルアーブル)、渡辺剛(フェイエノールト)、伊藤洋輝(Bミュンヘン)

【MF、FW】

長友佑都（FC東京）、前田大然（セルティック）、中村敬斗（Sランス）、田中碧（リーズ）、佐野海舟(マインツ)、鎌田大地（クリスタルパレス）、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)、堂安律（Eフランクフルト）、伊東純也(ゲンク)、三笘薫(ブライトン)、塩貝健人(ボルフスブルク)、鈴木唯人(フライブルク)、久保建英（Rソシエダード）、町野修斗(ボルシアMG)、上田綺世(フェイエノールト)、小川航基(NECナイメヘン)