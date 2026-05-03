レンジでもできる！サクサクパリパリ「鶏皮せんべい」で居酒屋気分

捨てるのは勿体ない！「鶏皮」で一品作ってみよう

食感や油っぽさから捨ててしまいがちな「鶏皮」。お煎餅のようにサクサクパリパリに仕上げておいしくいただいてみませんか？

油でこんがり揚げる

フライパンでヘルシーに

電子レンジで簡単に

食感がやみつきに。居酒屋気分を味わえる

鶏皮の食感が苦手な人におすすめしたい「鶏皮せんべい」。

調理方法は油で揚げたり、フライパンで焼いたり、電子レンジを使ったりと手軽に作ることができます。

フライパンで鶏皮の脂をしっかり出しながらパリパリに焼いていくと、とってもヘルシーな鶏皮せんべいの出来上がり。鶏皮から出てきた脂は炒め物に使用すると、旨みやコクがプラスされておいしくなります。

おうちで居酒屋気分を演出できる鶏皮せんべい。ぜひお試しください。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。