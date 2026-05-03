ふぉ〜ゆ〜辰巳雄大、7年前についた嘘明かす【BACKBEAT】
【モデルプレス＝2026/05/03】ふぉ〜ゆ〜の辰巳雄大が3日、都内で開催された「BACKBEAT（バックビート）」取材会に、戸塚祥太（A.B.C-Z）、加藤和樹、JUON（THE＆ ex FUZZY CONTROL）、上口耕平、愛加あゆ、林翔太、尾藤イサオ、翻訳・演出の石丸さち子氏とともに出席。7年前についた嘘を明かした。
【写真】ビートルズの舞台で再集結した豪華メンバー
記者から「この作品のためにギターを始めた辰巳さん」と振られた辰巳は「正確に言いますと、初演のときにこの舞台に出たくてギターが弾けると嘘をついた辰巳雄大です！」と告白。「BACKBEAT」を日本でやることは演劇界でも噂になっていたと話し「『ふぉ〜ゆ〜のメンバーでギターをちょっと弾ける人いたっけ？』っていうときに『絶対BACKBEATだ！』って思って。『弾けます！』って（言いました）（笑）」と振り返った。続けて「ギターの初心者の第1の壁、Fというコードがあるんですけど、あれがギリギリ弾けないくらいのときに『弾けます！』って嘘をつかせていただいて（笑）」と補足した。
初めて本舞台に出演した2019年からの日々を振り返り「ずっとギターに触れてきた7年間だった」と感慨深げ。「7年間みんなとビートルズとして、バンドとして生きてきて。ビートルズが本当に『売れたい、勝ち抜くぞ！』って言っていた人生を、毎公演本気で後先考えずに生きてきてしまったもので。舞台はファイナルなんですけど、このバンドとしては一生続けたい」と言葉に力を込めた。「ビートルズの魂を僕らはかなり胸に刻んでいるので。ビートルズの魂を刻んだバンドとして、バンド活動は続けたいと思います！」と意気込むと、キャストからは拍手が巻き起こった。
さらに武道館を目指すという目標はあるのかと聞かれると、辰巳は「はい！いつかこの5人で！」と答えた。辰巳は「今年はふぉ〜ゆ〜で武道館という（目標を目指す覚悟もあります）。ビートルズが60年前に来たステージに4人組として立つ。今年はそちらの覚悟もあるので、そちら（ふぉ〜ゆ〜）で武道館をしっかり成功させた後に、このバンドで武道館にいつか立ちたいです！嘘を本当にする男です！」と力強く語った。（modelpress編集部）
本作は、世界的ロックバンド・ビートルズの創成期を描いた1994年公開の伝記映画「BACKBEAT」を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。結成当初は5人編成だったビートルズに、メジャーデビューを待たず袂を分かつことになるバンドメンバーが存在した…という史実が基になっており、日本では2019年に初演、2023年に再演された。
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◆辰巳雄大「BACKBEAT」初出演時回顧
記者から「この作品のためにギターを始めた辰巳さん」と振られた辰巳は「正確に言いますと、初演のときにこの舞台に出たくてギターが弾けると嘘をついた辰巳雄大です！」と告白。「BACKBEAT」を日本でやることは演劇界でも噂になっていたと話し「『ふぉ〜ゆ〜のメンバーでギターをちょっと弾ける人いたっけ？』っていうときに『絶対BACKBEATだ！』って思って。『弾けます！』って（言いました）（笑）」と振り返った。続けて「ギターの初心者の第1の壁、Fというコードがあるんですけど、あれがギリギリ弾けないくらいのときに『弾けます！』って嘘をつかせていただいて（笑）」と補足した。
初めて本舞台に出演した2019年からの日々を振り返り「ずっとギターに触れてきた7年間だった」と感慨深げ。「7年間みんなとビートルズとして、バンドとして生きてきて。ビートルズが本当に『売れたい、勝ち抜くぞ！』って言っていた人生を、毎公演本気で後先考えずに生きてきてしまったもので。舞台はファイナルなんですけど、このバンドとしては一生続けたい」と言葉に力を込めた。「ビートルズの魂を僕らはかなり胸に刻んでいるので。ビートルズの魂を刻んだバンドとして、バンド活動は続けたいと思います！」と意気込むと、キャストからは拍手が巻き起こった。
◆戸塚祥太・加藤和樹ら出演「BACKBEAT」
本作は、世界的ロックバンド・ビートルズの創成期を描いた1994年公開の伝記映画「BACKBEAT」を、イアン・ソフトリー監督自ら舞台化した作品。結成当初は5人編成だったビートルズに、メジャーデビューを待たず袂を分かつことになるバンドメンバーが存在した…という史実が基になっており、日本では2019年に初演、2023年に再演された。
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